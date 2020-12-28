新冠肺炎｜約2百多名英國客疑避檢疫　從瑞士滑雪場「偷偷逃走」

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多國為防新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）變種毒株傳播，紛紛中斷來往英國的交通，早前已入境的旅客亦要接受隔離。但瑞士約有200多名英國旅客，竟在隔離期間半夜集體逃跑，目前下落不明。

圖為12月14日，西班牙一個滑雪場示意圖。新冠疫情無阻喜愛滑雪的人的熱情，英國仍有旅客前往瑞士滑雪場渡假。（Getty）

瑞士韋爾比耶（Verbier）是著名的滑雪聖地，每年冬天都會吸引大批英國旅客。但因變種毒株傳播的關係，瑞士政府於20日決定暫停來往英國航班，而自14日起入境的旅客，須接受10日的強制隔離，前往滑雪聖地的旅客亦不例外。

《德國之聲》（DW）27日引述當地媒體報道，420名正在隔離的英國人中，約有200多人集體失蹤。其中有約50人就在隔離當晚從酒店逃跑，其餘約150人在第2天陸續失蹤。酒店職員發現他們並無享用酒店提供的餐飲，而房間的電話亦無人接聽，相信他們是漏夜逃跑。

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巴涅鎮（Bagnes）政府發言人表示，這是前所未有的情況。發言人稱已離開的人有很大部分只隔離了1天，並相信他們已離開了韋爾比耶，甚至溜到了法國。

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