新冠疫苗｜牛津疫苗將獲批准　最快12月28日過關

英國牛津大學與英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗有望12月28日獲得批准。另一方面，有英國專家警告，即使該國做得到每周為100萬人接種的目標，2021年2月都未能紓緩到疫情危機。

英國《都市報》28日稱監管機構已在評估，最快在英國時間28日對牛津疫苗首肯。

該報稱政府已為此工作中，包括體育館及會議中心等場地已在為1月4日的大型接種行動做好準備。此外人手亦已準備就緒，一名消息人士向英國《電訊報》稱：「（政府）已招募數以萬計的疫苗注射人員以及進行支援的員工。」

報道稱已有約1萬名軍醫院學生被招募，以達成政府的目標；它就是在1月中前，每日施打100萬劑疫苗。不過有專家認為，即使做到這一點，都不等於英國會在很短時間內讓疫情危機得以紓解。

緊急情況科學諮詢小組（SAGE）成員法勒（Jeremy Farrar）向英國廣播公司（BBC）稱：「我想在踏入1月的未來數周全國將會（面對）非常困難（的情況）。」他說：「當國民保健署（NHS）正承受最大壓力的時候，我們當然亦處於疫情的隆冬。」

他也補充說：「我們2月前都不會能夠擺脫大流行，它（新冠肺炎）現在是一個人類的風土病。」

法勒稱：「如我們真的能做到1周接種100萬次的目標，坦白說如我們想這個國家獲得保障，我不認為這足以加快達成這個目標。」