美國女子撞樣Emma Watson扮妙麗賺外快　相似程度連媽媽都分不出

美國31歲女子露易絲（Kari Lewis）是哈利波特電影演員愛瑪屈臣（Emma Watson）的超級明星臉，她說連自己的媽媽有時候都很難分辨照片中誰是「本尊」。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報道，露易絲的本業是教學助理，但平時會裝扮成妙麗或同樣由愛瑪屈臣飾演《美女與野獸》裏的「貝兒（Belle）」賺外快。露易絲說不只媽媽常誤認照片中的愛瑪屈臣為她，之前在餐廳工作時客人也會對她激似愛瑪屈臣的臉孔感到很驚訝：「看到客人反應很有趣。」

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19年前《哈利波特：神秘的魔法石》電影上映後，露易絲去郵局寄信遇到幾個女孩叫她「妙麗」，當時她從來沒有聽過這個名字，回家調查一番發現自己長得真的很像愛瑪屈臣，「我從那時開始看哈利波特的電影和書籍，並成為鐵粉。」

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露易絲目前在IG上有32,200名粉絲。她透露不少活動組織雇用她裝扮成妙麗：「人們看到我的反應真的很不可思議，總是那麼震驚。」

網友captain_awesome直言露易絲雖然長得像愛瑪屈臣，跟本尊仍有不小的差距：「露易絲的媽媽可能需要配一副新眼鏡了。」網友NoMeJodasMas則認為：「愛瑪屈臣跟露易絲一樣都是在扮演其他人，兩人都為世界帶來歡樂，一樣值得喝采。」

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