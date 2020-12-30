美媒：中疾控數據顯示武漢實際感染人數或為確診病例10倍

中國疾病預防控制中心（以下簡稱「中疾控」）官方微信公眾號「中國疾控動態」12月28日發布一組與中國武漢疫情有關的數據，美國媒體之後指，該組數據顯示武漢在新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發初期，或曾有50萬人被病毒感染，是確診人數的近10倍。報道也稱，由於檢測能力有限等原因，衛生部門在疫情爆發期間漏報病例屬常見。

中國武漢是最早發現新冠病毒並觸發廣泛疫情的重災區，在經過一系列艱苦的抗疫鬥爭後，2020年6月3日，武漢在院確診患者實現二次清零。（Reuters）

據彭博社12月29日報道，這份由中疾控12月28日發布4月份對3.4萬人進行的血清流行病學調查顯示，武漢地區的社區人群新冠抗體陽性率為4.43%。如果數據準確，考慮到武漢是一個擁有1100萬人口的城市，因此推斷出當時可能有多達50萬人感染過新冠病毒（SARS-CoV-2），而當時當地衛生部門報吿的確診病例為5萬宗左右，兩者相差近10倍。

報道稱，鑑於檢測能力有限，患者人數激增以及部分患者沒有出現不良症狀等原因，當地衛生部門在疫情爆發期間漏報病例是很常見。

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中疾控12月28日指，該部門近期完成了對約3.4萬人的新冠肺炎血清流行病學調查和分析，被調查者來自武漢等地，調查時間點為中國遏制第一波新冠肺炎疫情的一個月後。

結果顯示，武漢地區的社區人群新冠抗體陽性率4.43%，湖北武漢外市州抗體陽性率0.44%，而湖北之外六省份（北京、遼寧、上海、江蘇、廣東和四川）的1.2萬餘人中僅檢測到2宗抗體陽性個案，陽性率極低，中國人群總體處於低感染水平，表明以武漢為主戰場的抗疫工作取得了成功，即有效防止了疫情大規模擴散。