美國紓困方案｜麥康奈爾阻止參議院快速通過提高派錢金額法案

美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）12月29日阻止參議院以無異議方式通過把新一輪新冠肺炎（COVID-19）紓困法案內的個人救濟金上調至2,000美元的法案，認為參議院應先着手處理其他重要議題。參議院仍將在未來對該法案展開投票表決。

據美國有線新聞網絡（CNN）12月29日報道，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）當天試圖要求參議院同意通過上述法案，但此舉遭到麥康奈爾反對，他有權阻止該法案當天在參議院通過，但無法阻止參議院在不久未來對此進行投票表決。

應先處理其他3個議題

報道稱，在民主黨所有參議員均同意通過該法案的情況下，該法案至少還需獲得12名共和黨參議員的同意才能通過，目前麥康奈爾無意對此進行表決，他要求參議院應着手處理其他3個「與總統特朗普（Donald Trump）相關的」議題，而特朗普此前曾明確敦促國會將個人救濟金從600美元上調至2,000美元。

對於麥康奈爾的阻撓，民主黨資深參議員桑德斯（Bernie Sanders）表達不滿，他指出在總統、當選總統及眾議院議長等人均建議通過該法案的情況下，處於歷史關鍵時刻的參議員應同意將個人救濟金上調至2,000美元，否則就是拒絕幫助那些處於掙扎之中的工薪家庭應對苦難。

美國眾議院12月28日投票通過將個人救濟金提高到2,000美元的法案，該法案要求將把對符合條件的成人和兒童的補助金額從600美元增加到2,000美元，其中收入不超過7.5萬美元的個人和收入不超過15萬美元的已婚夫婦將有資格獲得全額補貼。