新冠疫苗｜美國護士在接種6天後確診感染新冠肺炎

美國傳媒12月29日報道，聖地牙哥（San Diego）一名護士12月18日接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗6天後，病毒檢測結果呈陽性反應。

美國廣播公司（ABC）旗下聖地牙哥新聞頻道KGTV 12月29日報道，當地的45歲護士Matthew W.表示，他18日接種輝瑞製藥有限公司（Pfizer）的疫苗後，唯一出現的疫苗副作用是手臂酸痛。

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他其後調往新冠肺炎部門工作，並在接種6天後，出現的病徵包括發冷，肌肉疼痛和感到疲勞。他接受病毒檢測後，確診感染新冠肺炎。

聖地亞哥家庭健康中心傳染病專家拉默（Christian Ramers）向KGTV指出，這情況並非不能預計，病人接種後不會即時出現防護效果，「從疫苗的臨床試驗中我們知道，大約需要10至14天的時間，疫苗才能開始對人體產生保護作用。」

即使過了10至14天後，患者仍需要接種第二劑疫苗才能獲得全面保護，拉默稱，「第一劑的有效率可以達到50%左右，而您需要（接種）第二劑（有效率）才能達到95%。」

另一種可能情況是，由於新冠肺炎的潛伏期可以長達14天，因此這名護士也有可能在12月18日接種疫苗之前已被感染。