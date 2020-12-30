英國數百背包客聖誕在悉尼海灘開派對惹眾怒　澳洲稱或驅逐出境

英國數百名背包客12月25日聖誕節當天在澳洲悉尼一個海灘開派對，違反悉尼嚴禁假日聚會的防疫規定，澳洲移民部長29日揚言將這群背包客驅逐出境。

英國數百名背包客12月25日在悉尼東部的邦迪海灘開派對，沒遵守防疫規定，很多澳洲人狠批有關行為自私。（Twiiter@ Peter Hannam）

社交網站流傳的影片顯示，悉尼東部著名的邦迪海灘（Bronte Beach）有數百名沒戴口罩、頭戴聖誕帽的年輕人聚集一起喝酒，唱歌和跳舞，未有保持社交距離。

目擊者向英國廣播公司（BBC）指出，不少人說話帶有英國口音，有些人穿着英格蘭足球聯賽的運動衫，相信大部分均是英國人，並非本地人。

Bronte beach parties... not so much social distancing going on... pic.twitter.com/3StFoCaWB8 — Peter Hannam (@p_hannam) December 25, 2020

澳洲移民局長霍克（Alex Hawkes）接受悉尼電台2GB訪問時表示，對邦迪海灘這個景象感到震驚，「根據《移民法》，如果有人威脅公共安全或健康，他們的簽證可以被取消或撤銷。」他又聲言如果發現任何人犯錯，聯邦政府會重新審視他們的簽證狀態。

但霍克未有說明政府會否追究這群外籍人士的責任。新南威爾斯省警方則指，這群人尚未有人被罰款或施以其他處罰。

英國人在海灘開派對的消息引發當地社區人士憤怒。對比當地的澳洲人須嚴格遵守防疫規定，甚至因此被迫與家人分開歡度聖誕，許多澳洲人在網上發洩不滿情緒，狠批有關行為自私。