中印邊境僵局　新德里連續釋出和談訊號　印防長籲兩國友好相處

中印對峙持續，當地嚴寒惡劣氣候給印軍帶來嚴重困難。印度政府近來接連釋放希望和中國談判的訊號，繼印度外交部12月24日公開喊話後，印度防長30日再次呼籲中印通過談判解決對峙僵局。

2020年9月4日，印度防長辛格在莫斯科出席上合組織（SCO）峰會期間，多次與中國防長魏鳳和碰頭，他還發布了與魏鳳和等人的合照。（Twitter@Rajnath Singh）

據印度《德干記事報》報道，印度國防部長辛格（Rajnath Singh）12月30日表示，印度不能接受對中印實際控制線（LAC）的任何單方面改變，希望中印拉達克（Ladakh）對峙僵局能通過談判解決。

當被問及中國是否試圖改變實際控制線現狀，並使其永久化時，辛格說：「不，這怎麼可能？情況將和以前一樣。印度不能接受（對實際控制線）單方面的改變。」

辛格說，印度一直支持和平，但印度絕不會在尊嚴和自尊上妥協。

辛格表示，中印有可能在軍事和外交層面進行更多會談。

辛格還表示，印度希望與所有鄰國保持良好關係。

他說：「中國是我們的鄰國，他們不應該有侵略行為。我們想與鄰國保持良好關係。印度的歷史也是如此，我們從未攻擊過任何國家，也從未佔領過其他國家的一寸土地。但印度永遠不能在尊嚴和自尊上妥協也是一個事實。」