【中印衝突】西藏軍區演練頻繁　高海拔低空索降特訓助迅速列陣

自中印於今年5月開始對峙以來，解放軍西藏軍區已進行多次演練。近日，西藏軍區某營又開展高海拔低空索降訓練，引起外界關注。

據西藏軍區官方微博「高原戰士」北京時間12月26日披露，西藏軍區某旅在海拔4,200米地域組織部隊展開低空索降訓練。

據悉，該次訓練以10人一組登機，待直升機上升至目標高度後採取懸停姿態，士兵有序順索下機，到達地面後迅速展開警戒並排成戰術隊形。

西藏軍區低空索降訓練曝光（點擊瀏覽大圖）：

報道稱，直升機懸停索降是訓練中重難點課目，旋翼產生的強大氣流和懸停時的機身晃動，都會影響參訓士兵的下滑，這對人員體能和心理素質都是極大的考驗。

除了上述訓練外，解放軍西藏軍區近期動態頻繁。中國央視12月28日披露，西藏軍區在海拔4,700米的高原組織進攻演練，畫面中解放軍新型15式輕型坦克首次曝光，解放軍也配裝了新一代單兵數字化作戰系統。

西藏軍區此前進攻演練畫面（點擊瀏覽大圖）：

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11月3日，西藏軍區某營被曝交付數十輛新型防護突擊車。此外，該軍區被曝多次展開陸空聯合戰鬥演練。其空中火力突擊隊、遠火、炮兵等分隊組成火力打擊群演練對「敵」打擊及攔阻空中威脅。

在中印邊境局勢緊張，國際環境複雜多變的背景下，解放軍西藏軍區的頻繁動作被外界視為向印軍示警。

針對中印邊境局勢，中國外交部發言人華春瑩12月10日表示，中印邊境地區發生的有關事態是非曲直十分清楚，責任完全在印方。中方一貫嚴格遵守中印兩國簽署的協議協定，致力於通過談判協商解決邊界問題，致力於維護邊境地區的和平安寧。