中印關係｜印媒：為報復中國　印度要求航空公司拒載中國乘客入境

中印關係持續緊張，兩國早前已暫停相互之間的航班。據印媒《印度時報》28日（周一）報道，印度政府已經「非正式」要求所有航空公司，禁止搭載所有中國籍乘客入境。

中印關係持續緊張，報道指印度政府已經「非正式」要求所有航空公司，禁止搭載所有中國籍乘客入境。（資料圖片）

雖然印度和中國之間的航班已經暫停，但印度與歐洲之間正常通航，所以大部分來印的中國公民，都會從歐洲中轉飛往印度。報道稱，包括印度航空公司與外國航空公司在內的所有航空公司，日前已被明確要求不要搭載中國人乘飛機前往印度，指「這是印度對中國進行的強烈報復措施。」

報道稱印度政府對中國報復的原因有三：一是11月起中方對印度實行「斷航」；二是中國駐印使館11月5日發布通知，暫停印方人員持簽入境；三是載有澳洲煤炭的貨輪在中國港口長期滯留，致印度籍船員被困中國港口。

報道又指，印度政府下達這一要求後，一些航空公司要求當局將規定以書面形式發給他們，以便航空公司有理由拒絕按照現行規範登機前往印度的中國公民登上飛機。

據早前報道，10月30日，一架從新德里飛抵武漢的航班上，約20名印度公民新冠病毒檢測呈陽性，觸發中方航班「熔斷」的標準。11月4日至5日，鑑於多國疫情趨緊態勢，中國駐英、法、俄、印等多國使館發布通知，暫停這些國家人員持有效中國簽證及居留許可證入境中國。當時的通知稱這是中方「為應對當前疫情不得已採取的臨時性措施」，後續將根據疫情形勢作出調整。

至於印度籍船員無法在中國港口登岸一事，澳媒曾報道指，早前載有39名印度籍船員及澳洲煤炭的兩艘貨輪抵達京唐港和曹妃甸港後，未能入港卸貨，使船員身心出現問題。中國外交部曾回應稱，中方對口岸疫情防控、船員檢疫要求有明確規定，在規定允許範圍內，一直向有關船員提供便利和協助，貨運方是否願意調整運行安排，由其自主決定。

（綜合報道）