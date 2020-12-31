中國被指懸賞攻擊駐阿富汗美軍　中方：徹頭徹尾假新聞

美國媒體12月30日引述美國一名高級官員指，總統特朗普（Donald Trump）本月早些時候曾收到關於「中國試圖向非政府分子提供資金以攻擊駐阿富汗美軍」的情報，中國外交部12月31日回應稱，這是徹頭徹尾的假新聞。

中國外交部發言人汪文斌在的例行記者會回應稱，這種對中國的抹黑污衊之辭完全是無稽之談，是徹頭徹尾的假新聞，說明某些人為了詆譭中國形象、破壞中美關係，已經到了何等瘋狂的地步，他稱中國始終奉行獨立自主的和平外交政策，從未主動對外發起一場戰爭，更不可能資助非國家行為體攻擊他國

汪文斌稱，中國一貫奉行不干涉內政原則，支持阿富汗和平和解進程，不捲入阿富汗內部衝突，到底是誰在國際上炫耀武力、搞「代理人戰爭」，是誰在製造矛盾、破壞地區和平穩定，世人自有公論。

此外汪文斌在當天舉行的記者會上談到「美國兩艘驅逐艦31日清晨時分穿越台灣海峽」一事時表示，中方將繼續時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整，對美方嚴重危害台海地區的和平穩定的行為表示堅決反對。

美國有線新聞網絡（CNN）12月30日引述華府高級官員稱，總統特朗普12月早些時候收到情報指，中國尋求向阿富汗非政府分子支付費用，讓他們攻擊駐阿富汗的美國軍隊。消息目前未得到證實。