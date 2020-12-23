特朗普頻挑中美關係紅線　北京如何為敏感時期定調？

美國「麥凱恩」號驅逐艦12月22日衝闖南沙島礁鄰近海域，遭到解放軍警吿驅離。12月21日，美國商務部宣布，工業和安全局（BIS）將修改出口管理條例，把103個中俄實體列入「軍事終端用戶」清單，限制購買美國的商品或技術。列入清單的有58個中國實體，包括中國航空工業集團下屬7間實體及中國航空發動機集團下屬8間實體。

12月21日當天美國國務院還以人權問題為由宣布將對部分中國官員實施簽證限制。儘管特朗普任期僅剩不足一月，但是特朗普政府針對中國的動作並沒有因此減少。

中國如何應對美國如此頻繁的挑釁？

中國外長王毅12月7日在北京同美中貿易全國委員會董事會代表團舉行視頻交流。王毅表示，當務之急是，雙方應一道努力，排除各種干擾阻力，實現中美關係平穩過渡。同時，沿着符合兩國和兩國人民共同利益的方向，爭取使下一階段的中美關係重啟對話、重回正軌、重建互信。

中國駐美大使崔天凱12月9日在美中貿易全國委員會2020視頻年度晚宴上致辭稱，中美關係正面臨建交以來罕見的嚴峻局面。「在這個艱難時刻，我們要登高望遠，為中美關係找到正確方向。」「中美之間雖然有差異和分歧，但共同利益始終是第一位的，任何差異都不應成為衝突對抗的理由。」

中國全國人大常委會副委員長王晨12月10日在北京出席中國美國商會答謝晚宴並發表主旨演講。王晨說希望中國美國商會及其會員企業繼續充分發揮積極作用，為推動兩國關係重啟對話、重回正軌、重建互信作出努力。

中國官方媒體新華社近來的評論基調是「當務之急，雙方要排除各種干擾，實現中美關係平穩過渡，不讓反華勢力綁架兩國民眾和中美關係的陰謀得逞」。

中國對拜登上台後改善中美關係抱有很大期待。圖為2020年12月21日拜登公開注射新冠疫苗。（AP）

中國官方言論頻頻表示要排除各種干擾阻力，實現中美關係平穩過渡，爭取使下一階段的中美關係重啟對話、重回正軌、重建互信。不約而同的用語暗示了中國對現階段的中美關係有着清醒的認識。無論特朗普任末如何挑釁，北京都會保持着基本的克制。

中國資深外交官傅瑩11月24日在《紐約時報》發表題為《中美構建合作-競爭關係是可能的》的文章，提議重新激活中美關係。王毅近來還提出「重建中美關係健康穩定發展的戰略框架」，「中方的對話大門始終敞開着，雙方可以梳理形成對話、合作、管控分岐三份清單，為從整體上釐清、維護和發展中美關係提供更清晰的脈絡」。

這些都代表了中國試圖正面構建同拜登政府的良性互動關係。中國已主動伸出橄欖枝，將球踢向了拜登一邊。從這個視角看，中國對拜登的態度是積極的。