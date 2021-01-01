2021新年｜多國限制跨年活動防疫　法國印度宵禁　越南照放煙花

全球在新冠肺炎（COVID-19）疫情陰霾下迎接2021年，多國都推出措施限制跨年慶祝活動，以防止民眾聚集，其中法國、印度更下令宵禁。在抗疫表現受肯定的越南，該國多個地方舉辦跨年活動，首都河內大放煙花，市面人頭湧湧。

法國派10萬警員維持秩序

在法國，跨年夜本為當地民眾聚會慶祝的日子，但該國疫情嚴峻，政府為防民眾聚集，決定下達宵禁令，禁止民眾在12月31日晚上8時至1月1日早上6時期間外出，否則可遭罰款135歐元，並準備派出10萬警員維持秩序。

印度孟買2020年12月31日實施宵禁，跨年夜街頭冷清（Reuters）

印度多地宵禁

印度為加強防疫，首都新德里及多個大城市紛紛在跨年夜下令實施宵禁。新德里的宵禁令實施兩天，每晚從11時至隔天清晨6時。孟買和其他位於馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）的主要城市，宵禁至2021年1月5日。

新加坡2020年12月31日有燈光騷迎接新一年（Reuters）

新加坡縮減活動規模

新加坡濱海灣跨年倒數活動規模縮小，把煙花騷改為燈光騷，並有投影騷回顧疫情期間的感人故事。

越南照放煙花

越南疫情受控，當地多個城市舉辦跨年活動，首都河內街頭滿是途人，當地並有放煙花慶祝新年，又有大型活動倒數及藝術表演。在胡志明市也有放煙花和音樂會活動。

截至12月31日，越南累計有1,465宗確診個案，累計35人染疫死亡。該國人口約9500萬。

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