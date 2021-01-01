新冠肺炎｜輝瑞疫苗成為首款獲世衛批准緊急使用的新冠疫苗

美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物科技公司BioNTech研發的新冠肺炎（COVID-19）疫苗獲得美國、加拿大等國家批准使用後，世界衛生組織（WHO）12月31日也宣布批准對輝瑞疫苗的緊急使用授權。

世衛在Twitter發文表示，輝瑞疫苗成為第一款獲得世衛緊急使用授權的新冠疫苗，該組織又強調，在抗疫過程中，讓全球公平獲得疫苗是至關重要。

The Pfizer/BioNTech #COVID19 vaccine today became the first vaccine to receive WHO validation for emergency use since the outbreak began.



Equitable global access to vaccines is crucial to combat the pandemic.



👉 https://t.co/7WNcHhc3z8 pic.twitter.com/Kyjv5RNzjB — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 31, 2020

世衛又在聲明表示，該組織認為這款疫苗符合世衛設定的安全和有效必備標準，使用這款疫苗的好處抵銷其潛在風險。

路透社之前在12月中報道，由於部分國家沒有能夠審批疫苗的醫療監管機構，所以疫苗若取得世衛批准，將能夠在這些國家使用疫苗，世衛首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）稱，至少有10間藥廠有興趣取得世衛的新冠疫苗緊急使用授權，又或已提交申請。