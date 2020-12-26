新冠疫苗｜港府審批按世衛標準　許樹昌：科興有效率須達五成

內地疫苗製造商科興日前要求延後15天公開第三期疫苗臨床研究數據，將整合巴西、印尼及土耳其的數據公布。路透社報道，巴西聖保羅州（Sao Paulo）衛生官員指，科興疫苗的有效率在50%至90%之間，詳細完整結果將在明年1月7日公布。土耳其衛生部門表示，根據科興疫苗的初步數據，其有效率為91.25%。 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港使用疫苗是跟從世界衛生組織的標準，即疫苗有效率至少達50%。在科興公布第三期臨床研究數據後，本港當局還要就其他相關原則審批使用疫苗，包括疫苗成分、可能出現的副作用及其機會率等。

科興疫苗第三期疫苗臨床研究數據尚未公布，路透社報道，巴西聖保羅州衞生官員指其的有效率在50%至90%之間，詳細完整結果將在明年1月7日公布。

許樹昌表示，本港跟從世衛標準使用疫苗，疫苗有效率至少要達50%。在科興公布第三期臨床研究數據後，本港當局還要視乎疫苗成分、可能出現的副作用及其機會率等方面，審批使用疫苗。

科興新冠疫苗在巴西正在進行第三期試驗研究。（美聯社）

他指，內地復星、美國輝瑞和德國BioNTech的mRNA疫苗與安慰劑比較，能減少95%的感染風險，而英國阿斯利康藥廠與英國牛津大學共同研發的不可複製性病毒載體疫苗則能減少70%感染。他強調，各款疫苗在不同地方進行研究，参與試驗的人士、年紀和時間有所不同，不能單單比較疫苗有效率，「蘋果和橙不可以比較」。

許樹昌表示，專家顧問在1月才開會就疫苗討論，給予政府意見。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，專家顧問在1月才開會就疫苗討論，給予政府意見。（資料圖片／盧翊銘攝）

食物及衞生局回覆查詢時表示，根據政府與科興達成的初步協議，目標向本港提供750萬劑量的疫苗。採購協議下疫苗須得到批准方可供應，而批准使用必須通過臨床試驗，包括第三期數據。就科興延遲公布第三期結果，政府正了解和繼續跟進，確保疫苗符合安全性、有效性及品質保證要求，方會安排為市民接種。當局會適時公布疫苗供港情況、批核進度及接種安排。

▼接種疫苗 專家解答九大疑問▼

+ 3 + 3 + 3

當局指，政府早前刊憲訂立《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章），賦權食衞局局長按新冠疫苗的客觀醫學數據，包括第三期臨床研究數據，以及參考一個獨立的顧問專家委員會的專業意見，認可該款新冠疫苗，批准疫苗在本港在緊急情況下作指明用途。當中亦要參照一個本港以外藥物規管機構核准使用疫苗，包括用作緊急使用，

當局表示，政府會繼續爭取疫苗早日供港，所有疫苗必須符合要求及程序，包括通過第三期臨床研究，以及根據《規例》獲批作緊急使用。

國家衛健委本月19日提到，內地早在6月批准緊急使用新冠疫苗，當時已完成超過100萬劑次緊急接種工作，經過監測和追蹤觀察，沒有出現嚴重不良反應。國家藥監局8月公布，為確保上市廣泛應用的新冠疫苗達預期效果，主要目的應是預防新冠肺炎發病。國家藥監局指，以安慰劑為對照的試驗，目標保護人群效力最好能達到70%以上，至少應達到50%。

中國科興控股生物技術有限公司和中國國藥集團的新冠病毒滅活疫苗，屬同一技術平台。阿聯酋政府早前引述國藥的初步數據顯示，疫苗的有效率達86%。

環球時報日前報道，中國前上海疾控中心免疫規劃科疫苗醫師陶黎納認為，科興延遲公布第三期巴西數據可能意味有效率並非如外界期望般高。他預料，科興疫苗有效率不會高於70%，如果有效率高達90%，科興沒有理由不即時公開這個好消息。