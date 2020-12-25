2030消滅肝炎｜香港50萬患者　政府專家袁孟峰斥無法達世衛目標

全球有3.25億人感染乙型及丙型肝炎，香港則共有56.2萬人為肝炎患者。世界衞生組織訂出2030年「消滅肝炎」目標，各地肝炎新感染病例要大跌九成、死亡率就要降六成半。 政府「預防及控制病毒性肝炎督導委員會」委員袁孟峰指，香港肝炎感染率屬全球頭五位，批評當局工作進度未如理想，估計今年未能完成中期目標，外國專家更評估香港2030年，無可能達致世衞長遠目標，建議港府設立專責團隊，並推出全民檢測及早發現病毒攜帶者。

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袁孟峰建議本港推出「乙肝版」全民檢測，盡快為未感染者接種乙肝疫苗。（朱海棋攝）

乙肝及丙肝為常見肝炎，世衞指有3.25億人為兩類肝炎患者。香港的感染率則為7.8%，約56.2萬名人受感染，乙型肝炎佔54萬。世衞提出全球要「清除肝炎」，以2015年數字為基線，2020年新感染率及死亡率分別要跌三成及一成；2030年時則分別要暴跌九成及六成半。

全球有3.25億人感染乙型及丙型肝炎，香港則共有56.2萬人為肝炎患者。 （資料圖片）

香港50多萬肝炎患者

食衞局「預防及控制病毒性肝炎督導委員會」委員、港大醫學院腸胃肝臟科講座教授袁孟峰指，雖然不得悉今年感染肝炎及因肝炎而離世的數據，但根據過往研究估計，本港今年未達致世衞目標。

他更直言政府工作進度緩慢，跟海外專家都認為直至2030年都不會符合世衞長遠目標，「（肝炎患者）講緊50幾萬人喺香港，你點樣可以處理得到呢？你諗下條數就做唔到。」

他解釋本港以乙肝人數佔多，丙肝僅佔極少數，因此香港1989年或之後出生市民，都獲安排接種乙肝疫苗，該年齡群組感染率僅1.8%，但早於該年之前出生的群組未有接種疫苗，感染率高達8.3%。

未有大力消除佔大多數乙肝

不過他指委員會未有大力消除佔多數的乙肝患者，反優先處理只有少數的丙肝病人，包括到美沙酮中心、洗腎中心為病人抽血檢測。

如果以現有工作進度，香港何時才會達標呢？袁孟峰未能提供確實時間，笑言屆時已經退休，「當1989年或之後出生的人愈來愈多，好如『稀釋』」， 促請政府設立專責團隊、做全民檢測，及早發現乙肝患者、為1989年前出生者又未感染乙肝病毒市民，盡快接種乙肝疫苗預防，之後每五年再做全民檢測。

袁孟峰批評香港滅肝進度緩慢，不可能達至世界衞生組織的中、長期目標。（朱海棋攝）

做全民檢測講求成本效益，袁孟峰反駁「如果我唔醫治乙肝病人，講緊三成幾人有肝癌及肝硬化，我處理一個肝癌同肝硬化嘅醫療成本一定大，研究已經睇到。你早啲去跟進早啲去醫，攤長嚟計，可以保留到好多錢，去做一個肝移植手術」。歸根究底，他認為預防勝於治療，「無論係病人福祉，定係醫療成本」。

衞生署及醫管局聯合回覆時稱，政府一直關注病毒性肝炎對公共衞生帶來的威脅，考慮就某種疾病推行全民檢測時，必須仔細評估多項因素，包括本地普遍性、測試準確和安全程度、計劃是否有效減低該疾病的病發和死亡率，亦要考慮計劃可行性、醫療系統的資源、人力和設施配套等，委員會會緊密監察並考慮本港整體情況，有可行方案並有效持續改善香港慢性肝炎情況，會作出相關建議，以達到世衞訂立的2030年目標。

另外，肝炎患者現時終身都要食藥，袁孟峰現正跟8至10間藥廠研發「斷尾藥」，「乙型肝炎係世界最聰明嘅病毒，（病毒）表面抗原有催眠免疫系統嘅功能，如果表面抗原水平好高，你嘅免疫系統好似被佢催眠緊唔識郁喇」，新藥物會將表面抗原水平降至無法檢測的水平，「催眠劑拎走咗，個人咪醒囉、免疫系統細胞咪醒，履行自己功能去控制病毒」，藥物預備踏入第三期臨床測試，最快三至五年後面世。