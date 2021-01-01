拜登與特朗普同日前往喬治亞州　為參議院關鍵議席造勢

美國喬治亞州（Georgia）在1月5日舉行參議院第二輪選舉，結果將決定參議院的控制權。總統當選人拜登（Joe Biden）和現任總統特朗普（Donald Trump）都會在4日前往當地舉行競選造勢活動。

拜登的過渡團隊表示，拜登會在4日前往亞特蘭大，為民主黨參議員候選人奧索夫（Jon Ossoff）和沃諾克（Raphael Warnock）助選。

特朗普則會在同一日到該州份的城鎮道爾頓（Dalton），舉行「勝利集會」，為出戰選舉的兩名共和黨現任參議員羅伊夫勒（Kelly Loeffler）和珀杜（Kelly Loeffler）爭取支持。

2020年12月23日，美國候任總統拜登在特拉華州介紹教育部長人選。（AP）

假如民主黨在5日贏得喬治亞州的兩個參議員席位，該黨將會與共和黨平分秋色，各自佔有50個參議員席位，屆時兼任參議院議長的副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）可以投下關鍵一票，意味民主黨將同時控制國會參眾兩院。相反共和黨一旦贏得喬治亞州的其中1個或2個參議員席位，則可保住該黨在參議院的微弱多數，有機會阻止拜登的立法目標和司法提名。

2020年12月31日，美國總統特朗普和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）從海湖莊園回到白宮。（AP）

根據喬治亞州州務卿辦公室的數據，在州參議院決勝選舉中，已經有250多萬名選民提早投票。