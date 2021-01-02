挪威村莊大規模崩塌出現超級大坑　救援者尋回一遺體　9人仍失蹤

挪威南部耶德魯姆市（Gjerdrum）一條村莊2020年12月30日發生的大規模山泥傾瀉事件，現場出現「超級大坑」，至少摧毀30間住宅，救援人員連日展開搜救後，2021年1月1日找到一具遺體，仍有多達9人失蹤。

約千人撤離

路透社報道，事件中另有10人受傷，搜救仍在進行中，鄰國瑞典派出一支搜救隊支援。救援人員12月31日在現場救出一隻斑點狗，警方相信仍有機會找到生還者。

當地官員估計，出現山泥傾瀉的範圍達到闊300米、長700米，形容是挪威近來最大的山泥傾瀉事件。在事發地點周邊，約千人要撤離，包括46名在2公里外地區居住的民眾，這是因為在該處地面都出現裂痕，民眾要撤離以策安全。

↓更多挪威災區現場圖片↓

+ 6 + 6 + 6

警方未有透露失蹤者資料，但據當地媒體報道，當中包括成年男女及兒童，有一名女子當時正在遛狗，並與丈夫通電話，但在事發時電話突然掛斷。

惡劣環境令搜救行動變得困難，除了現場再有崩塌風險外，挪威冬季每天僅有數小時日光，也令搜救行動受到限制。

附近一帶為「流黏土」地質

這次事件發生於挪威南部的阿斯克村（Ask），距離挪威首都奧斯陸（Oslo）約30公里，該村一帶以「流黏土」（Quick Clay）地質聞名，過去也曾發生崩塌事件。

現年83歲的挪威國王哈拉爾五世（King Harald V）在新年致辭中表示，這宗悲劇事件令所有人感到沉重，「我與你們一起度過充滿悲傷及不確定性的新年。」

↓挪威岩土工程研究所發布的現場影片↓