英國脫歐｜邊境重新實施管制　貨運大致暢順

英國正式脫離歐盟，邊境重新實施管制，來往英倫海峽（English Channel）兩岸的貨車運輸1月1日大致暢通。首架貨車順利通過法國關口，經英法海底隧道（Eurotunnel）前往英國。

羅馬尼亞司機莫伊塞（Toma Moise）向法國邊境人員出示文件，經掃瞄電腦條碼後幾秒就獲批准通過。莫伊塞認為，未來過境不會有困難。元旦日清晨，從法國加來（Calais）經英法海底隧道前往英國的貨運不多。

英法海底隧道發言人表示，大部份貨車不會察覺到分別。他指，如果新設邊境檢查發生於繁忙時間，有機會遇到困難，不過現時是發生於銀行假期和長週末的夜間。加來港口官員表示，新電腦系統運作正常，貨車司機也持有正確的文件。

法國官員堅稱，有賴於所謂的「智能邊界」，加來的混亂狀況減到最小程度。貨運公司必須事先透過網站輸入貨物資料，到了邊境現場就只須快速掃瞄。一旦完成掃瞄，若出現綠燈，貨車可以按照指示通過；若是橙色燈，則須接受進一步檢查。

英國和歐盟約有七成的貿易往來是取道法國加來和敦刻爾克（Dunkirk）的港口。平均來說，每天有6萬名乘客和1.2萬輛貨車通過英法海底隧道。英國凌晨正式脫離歐盟關稅同盟和單一市場後，有近200輛貨車往來於英國和法國。

脫歐導致愛爾蘭海也新設邊境檢查。數十架貨車清晨經渡輪從威爾斯抵達都柏林港口，通關未見延誤。愛爾蘭外交部長科文尼（Simon Coveney）則表示，貿易將出現重大轉變，被更多的檢查和文件等打亂。