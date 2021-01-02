美國喬治亞州參議員複選　創紀錄300萬選民提前投票

美國總統選舉雖然已經曲終人散，但聯邦參議院選舉尚未落幕。喬治亞州1月5日將為兩席參議院議席舉行第二輪投票，決定參議院控制權誰屬。根據1月1日公布的最終統計，有逾300萬選民提前投票，創歷來最高紀錄。

圖為2020年12月15日，美國聯邦參議院喬治亞州民主黨候選人奧索夫於亞特蘭大出席競選集會。（路透社）

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路透社報道，佛羅里達大學（Florida University）的「美國選舉計劃」（US Elections Project）統計數據顯示，選民高度關注共和黨籍參議員珀杜（David Perdue）和萊夫勒（Kelly Loeffler ）對決民主黨籍候選人奧索夫（Jon Ossoff）和沃諾克（Raphael Warnock）的決選。

如果共和黨贏得其中一個議席，將維持參議院些微多數，能夠讓共和黨阻擋即將上任總統拜登的許多議程。如果民主黨贏得兩席，將兩黨於參議院各伺50個議席。由於候任副總統賀錦麗（Kamala Harris）有權投出決勝票，民主黨於關鍵表決將佔優。

根據「美國選舉計劃」，目前已經有3,001,017名選民提前投票，佔喬治亞州登記選民總人數的38.8%。