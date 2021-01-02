共和黨人要求賦予副總統彭斯權力推翻大選結果　遭法院駁回

美國國會1月6日點算總統大選的選舉人票，意味會正式確認拜登（Joe Biden）成為下一任總統。有共和黨國會議員入稟法院，要求擴大主持會議的副總統彭斯（Mike Pence）權力，令他可以無視選舉結果，惟有關官司在1月1日遭法院駁回。

該法律訴訟由共和黨眾議員戈默特（Louie Gohmert）提出，指彭斯可以酌情決定部分選票是否有效，同時要求法院下令彭斯無須遵守1887年制定的「選舉人票統計法」（Electoral Count Act）。

美國副總統彭斯（Mike Pence）將在1月6日主持國會會議，確認選舉人票結果。圖為彭斯在2020年12月4日在疾病控制和預防中心發言。（Reuters）

不過代表彭斯的司法部律師則認為，彭斯認為自己不是訴訟合適的答辯人，指有關大選的爭議問題，應交由國會參眾兩院處理，因此提出駁回訴訟。最終由總統特朗普（Donald Trump）委任的法官凱諾德（Jeremy Kernodle）在1月1日裁定戈默特敗訴，判詞提到戈默特的要求並沒有任何法律理據。

除了戈默特，多名共和黨人亦表示有意在國會反對點算選舉人票，但估計最終都沒法推翻拜登勝選的結果。