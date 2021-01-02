新冠肺炎｜倫敦民眾醫院外高呼「疫情是騙局」　港人醫生心碎

英國的新型冠狀病毒（COVID-19）確診個案持續上升，但仍有當地人對疫情不以為然。一名在倫敦工作的港人醫生在除夕夜遇到一群「無防備」的民眾，當中部分人更高呼「新冠病毒是騙局」，令這位醫生深感痛心。

倫敦聖托馬斯醫院（St Thomas' Hospital）醫生Matthew Lee1月1日在Twitter上載影片，表示自己剛在除夕夜結束急症室的工作，在醫院外遇到數百名沒戴口罩、爛醉如泥的民眾，而且他們高呼「新冠病毒是騙局」（Covid is a hoax）。

Worked the late A&E SHO shift on NYE and came out to this. Hundreds of maskless, drunk people in huge groups shouting "Covid is a hoax", literally outside the building where hundreds are sick and dying. Why do people still not realise the seriousness of this pandemic? pic.twitter.com/KTkCtNf62A — Matthew Lee (@mbklee_) January 1, 2021

該醫院正是首相約翰遜（Boris Johnson）2020年4月確診時入住的醫院，他出院後曾感謝院內的醫護人員救他一命。Matthew指，這群人在一座有數以百計與死神搏鬥病患的醫院外叫囂，質疑他們仍然沒了解疫情的嚴重性。

他表示，對於這些人的行為感到不齒，同時亦覺得心碎。他希望大家可以看到醫院內的新冠患者及死亡人數，並了解醫療人員所付出的犧牲，指這些人的無知只會為其他人帶來傷害。

該篇帖文公開後，隨即吸引大批網民討論，並有超過2萬次轉發或引用轉發，留言的人亦包括知名人士，英國名嘴摩根（Piers Morgan）直言：「如果這真是騙局，就帶這群蠢人在沒有個人保護裝備下到新冠病房，看他們面對有人窒息而死的真實情況時可以有多勇敢。」

英國的疫情雖然嚴峻，但在2020年的除夕夜仍有民眾於倫敦聚集，慶祝新年及英國正式脫歐。（Reuters）

英國在1月1日新增53,285宗確診個案、再多613人死亡，是當地連續四天都錄得5萬宗以上新病例。根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，截至2日下午8時22分，英國共有2,549,689人確診、74,237人喪生。

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