美國宣布制裁古巴一商業銀行　指控其由軍方控制

美國國務院1月1日宣布制裁古巴國際金融銀行（Banco Financiero Internacional，簡稱BFI），禁止美國企業與其交易。美方指控該間商業銀行由古巴軍方控制，並為古巴干預委內瑞拉的行動提供資金。

美國國務院宣布把古巴BFI銀行列入限制名單，意味禁止美國企業與其有直接金融交易。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表聲明指控，BFI是由古巴軍方控制的商業銀行，直接從犧牲古巴人民利益的金融交易中獲益，同時為軍方和國營企業提供優惠，確診優惠匯率，並為政府控制的項目提供資金，協助古巴政權。

古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）在Twitter回應稱「我抵制美國國務院向古巴祭出新的懲罰措施，以加強封鎖古巴。」

I reject new punitive measure of #US State Department to tighten blockade against #Cuba.



The inclusion of Cuban entities in its lists is intended to reinforce an economic siege that has failed to destroy the Cuban Revolution after 62 years. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 1, 2021

在總統特朗普（Donald Trump）即將卸任之際，美國媒體也傳出消息，特朗普政府正考慮把古巴重新列入恐怖主義資助國的名單中，若然成真，此舉將阻礙外國對古巴投資外，也不利候任總統拜登（Joe Biden）施展外交政策，民主黨眾議員米克斯（Gregory Meeks）警告，特朗普政府此舉目的是「束縛拜登的雙手」。

《紐約時報》2020年12月29日報道美國國務院已擬定有關計劃，但指出還不清楚蓬佩奧是否會批准。