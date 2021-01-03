美國宣布制裁古巴一商業銀行　指控其由軍方控制

美國國務院1月1日宣布制裁古巴國際金融銀行（Banco Financiero Internacional，簡稱BFI），禁止美國企業與其交易。美方指控該間商業銀行由古巴軍方控制，並為古巴干預委內瑞拉的行動提供資金。
美國國務院宣布把古巴BFI銀行列入限制名單，意味禁止美國企業與其有直接金融交易。
美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表聲明指控，BFI是由古巴軍方控制的商業銀行，直接從犧牲古巴人民利益的金融交易中獲益，同時為軍方和國營企業提供優惠，確診優惠匯率，並為政府控制的項目提供資金，協助古巴政權。
古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）在Twitter回應稱「我抵制美國國務院向古巴祭出新的懲罰措施，以加強封鎖古巴。」
I reject new punitive measure of #US State Department to tighten blockade against #Cuba.— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 1, 2021
The inclusion of Cuban entities in its lists is intended to reinforce an economic siege that has failed to destroy the Cuban Revolution after 62 years.
在總統特朗普（Donald Trump）即將卸任之際，美國媒體也傳出消息，特朗普政府正考慮把古巴重新列入恐怖主義資助國的名單中，若然成真，此舉將阻礙外國對古巴投資外，也不利候任總統拜登（Joe Biden）施展外交政策，民主黨眾議員米克斯（Gregory Meeks）警告，特朗普政府此舉目的是「束縛拜登的雙手」。
《紐約時報》2020年12月29日報道美國國務院已擬定有關計劃，但指出還不清楚蓬佩奧是否會批准。