傳哈里王子曾想出席陣亡將士紀念日活動　英女王思考2秒即拒絕

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）2020年初淡出王室，退出在職王室成員身份後，外界盛傳他們2020年11月曾想回英國出席陣亡將士紀念日（Remembrance Day）活動，最終未有成事。英國媒體2021年1月2日報道，當時英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）僅思考2秒就拒絕哈里王子的請求，認為不能自行挑選想參加哪些王室工作。

《每日郵報》（Daily Mail）引述來自英國王室的消息人士稱，在拒絕哈里王子出席陣亡將士紀念日一事上，英女王是背後唯一決策人，「（陣亡將士紀念日）是她日曆上其中一個最重要日子，所有事情都會在她知悉的情況下完成。」

圖為2018年11月11日英女王伊利沙伯二世（紫衣者）在倫敦出席陣亡將士紀念日活動（Getty）

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報道指，英女王只用2秒就作出拒絕哈里王子的決定，女王堅決地認為不能選擇自己的工作，「要不你加入（擔任在職王室成員），要不你走。」

另一消息人士指，英女王對哈里王子在軍隊內外的成就都非常欣賞，但這次則是一個事例，顯示哈里王子對非在職王室成員的含義欠缺了解。

陣亡將士紀念日定於每年11月11日，是英國為紀念在一戰、二戰和其他戰爭中犧牲的軍人和平民的日子。英國王室成員都會出席活動，悼念為國捐軀者。2020年的11月，哈里王子未有出席在英國的陣亡將士紀念日活動後，他與梅根在美國加州的洛杉磯軍人公墓獻花，向軍人致敬。

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