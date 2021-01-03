巴哈馬20人船隻駛向佛州　在百慕達三角離奇失蹤

一艘由巴哈馬出發、名為「Mako Cuddy」的船隻原定2020年12月29日抵達美國佛羅里達州，豈料整艘船離奇失蹤，美國海岸警衛隊搜索超過3天後，1月1日已經暫停搜索工作。

這艘載有約20人，船身以藍白色相間為主、29英尺長的「Mako Cuddy」船2020年12月28日從巴哈馬的比米尼（Bimini）出發，但未有按照原定計劃，29日抵達美國佛羅里達州沃思湖（Lake Worth）。

Bimini Bahamas Fort Worth Florida Vessel Lost at Sea Over New Year 2021 Search Called Off



a Mako Cuddy Cabin model, not its actual registered name; 29-footer



that & those 20 or odd on board still remain a mystery of the Bermuda Triangle 🇧🇲 travellers via 🇧🇸 to North of Miami https://t.co/sBOf0NN2Qf pic.twitter.com/cxOqP7iHQg — @WaliColt2020 (@walicolt2020) January 2, 2021

美國海岸警衛隊指出，已與包括巴哈馬當局在內的其他組織搜索了約1.7萬平方英里，搜索時間已經超過3天，但該船現時仍未有任何消息。

海岸警衛隊又指，他們正為失蹤者家屬祈禱，並鼓勵任何有船上人員消息的人士盡快與他們聯絡。一旦有新消息出現，搜索行動或會重啟。

《邁阿密先驅報》報道，所在海域正是多年來數度傳出飛機、船隻消失的百慕達三角。