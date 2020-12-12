英國脫歐｜英歐再稱無協議機會高　傳英軍準備派艦船保護捕魚水域

英國與歐盟的貿易談判仍然膠着，英國首相約翰遜（Boris Johnson）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）均表示很可能無法達成協議，其中約翰遜12月11日稱無協議是「非常非常可能」。 英國媒體12月11日報道，一旦英國「硬脫歐」，海軍已準備好派出4艘艦船去保護英國的捕魚水域。

無協議機率大

約翰遜當天向記者稱「看來非常非常有可能我們要尋求一種解決方案，我認為這對英國來說是很棒的，從2021年1月1日起，我們將能夠完全按照自己意願去做。」

路透社報道，馮德萊恩當天在歐盟峰會也向歐盟27國領袖稱，無協議的機會率比達成協議大。

圖為英國首相約翰遜（左）12月9日與歐盟委員會主席馮德萊恩（右）會面時（AP）

傳英軍擬派艦保護捕魚水域

《衛報》報道，英國海軍已準備好由2021年1月1日起，派出4艘長80米的巡邏艦參與有關行動，有權截停、檢查和扣留在英國專屬經濟區（exclusive economic zone）行駛的歐盟國家漁船。報道稱，兩艘艦船將在海上部署，另兩艘會戒備，一旦有歐盟國家漁船闖入時出動。

這些艦船會有機關槍等裝備，但英方預計不會在應對歐盟漁船時使用，若有漁船闖入水域，英方艦船會與該漁船並排行駛，有需要時會要求登船檢查。

對於有關消息，英國國防部只回應稱已有廣泛計劃和準備，以確保在脫歐過渡期結束時做好防禦準備。

捕漁權問題是英歐目前談判的障礙之一，若然英國無協議脫歐，將禁止歐盟漁船在距離英國陸地320公里的水域範圍內捕漁。