新冠肺炎｜倫敦逾200人上街抗議封城措施　17人違反防疫規例被捕

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英國倫敦海德公園1月2日下午有部分民眾舉行反對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情封城措施的抗議活動。

2021年1月2日，倫敦海德公園舉行反封鎖抗議活動。圖為2020年12月19日，在新的四級限制措施實施之前，購物者戴着口罩走在攝政街。（AP）

據英國廣播公司（BBC）1月2日報道，當天有200至300人參加抗議活動。目擊者拍攝的影片顯示，現場包括騎警在內的大批警察出動驅散抗議者。其間，警察還與一些抗議者發生口頭衝突。

警方當天稱，他們在行動中逮捕了17人，這些人被指涉嫌違反相關健康保護條例。

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自2020年12月20日起，英國倫敦及周邊部分地區進入新冠肺炎疫情防控最高級別的第四級，實施嚴格封鎖限制。根據規定，兩人以上不允許在公眾場合見面。

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