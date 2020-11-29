【新冠肺炎】倫敦民眾發起示威反封城措施　逾150人被捕

英國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情惡化，政府11月初宣布英格蘭地區實施封城措施，限制外出。有不滿措施的民眾在11月29日發動示威，抗議政府封城政策，逾150人被捕。

圖為11月28日，倫敦示威者不滿當局封鎖措施，上街示威抗議，期間被警方拘捕帶走。（Reuters）

示威由名為Save Our Rights UK的組織發動，數百人29日於倫敦市中心的購物區示威，大部分人無戴口罩，部分人舉起「還我們聖誕」、「拒絕戴口罩」、「拒絕被控制」等的標語。

大批警察在現場試圖勸籲示威者離開不果，最終採取行動，一共拘捕了逾150人。

英國廣播公司（BBC）引述警方發言人表示，警方28日已明言會針對示威行動執法，並稱拘捕行動是由於示威者故意違法，並造成道路網絡中斷。

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英國在11月初宣布英格蘭地區實施封城措施，包括禁止大型集會，以控制疫情。封城措施在12月2日屆滿，雖然近日新增確診病例正在下降，但內閣辦公室大臣高文浩（Michael Gove）在《泰晤士報》撰文，表示全國感染水平仍然令人不安。

高文浩表示病毒威脅很高，認為即使限期屆滿，英格蘭大部分地區仍須要實施嚴格限制，以免疫情惡化令醫院不勝負荷。