奧巴馬回憶錄：曾躺米歇爾身邊擔心婚姻回不去　慶幸全身而退

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）在新書《應許之地》（A Promised Land）中，談到他與第一夫人米歇爾的婚姻，篇幅微不足道，卻引來不少媒體及專欄作家點評。曾寫過短篇小說的奧巴馬，以細膩又詩意的文字，陳述白宮8年對他婚姻造成的沉重影響。不過，奧巴馬在時人雜誌的訪問中慶幸，「我認為我們全身而退」。

在白宮時，奧巴馬晚間6時半與妻女吃過晚餐後，夫妻倆多半各走各的，米歇爾去她的書房，奧巴馬則是返回白宮二樓的國務院條約室，繼續工作。待他工作完畢，她已入睡。奧巴馬寫道：

「有些夜晚，漆黑中躺在米歇爾的身邊，我會想起過去時光，那時我們之間的每件事都感覺比較輕盈，她的笑比較持久，我們的愛沒那麼多阻礙，一想到那些日子可能回不去了，我的心就會立刻緊繃起來。」

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《華盛頓郵報》主筆博諾（Lisa Bonos）指出，這是全書中最是苦樂參半的一段。博諾認為，即使置身不錯的婚姻，擔任第一夫人還是最糟糕的事。深居白宮之內的奧巴馬及米歇爾，每一項行動都得事先安排，經過算計，他們都有深深的孤立感，不只與世隔絕，也彼此隔絕。

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