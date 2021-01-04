飛機墜美國民宅　一家五口因爭論「看哪部電影」步離客廳逃過死劫

美國密歇根州（Michigan）3日發生一宗小型飛機墜毀於民宅的事件，當下立刻引發大火，機上3人死亡，不過民宅內的5人當時正為了看哪部電影而發生爭執，沒有待在客廳因此躲過一劫。

該棟民宅位於密歇根州奧克蘭（Oakland）西南機場（Southwest Airport）北方，當時民宅內的一家5口正為了要看哪部電影發生爭執，大家邊吵邊走之下紛紛離開客廳，沒想到下一秒一架飛機就這樣撞進來，相當驚險。

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心有餘悸的媽媽表示，若當時她和丈夫以及3個小孩都留在原地，結果就不會逃過一劫了，不過他們所飼養的貓就沒這麼幸運，於事故中被撞死。附近住戶憶起墜機當下，表示「有點像低空嗡嗡作響，有點像在盤旋，然後你知道的，聽起來像爆炸聲」。

躲過事故的這一家人也表示，平時飛機總是從他們上方飛過，且距離相當近，因此他們也很擔心有一天會發生空難。當地居民也指出：「在這裏我最大的擔憂就是，一架飛機穿越我家，機場就在那邊，我知道會有這麼一天，會有飛機掉下來，不管是什麼原因。」

火勢撲滅後，警方在現場發現3具遺體，死者身分為機上的1名機師及另外2名乘客，而美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）也針對墜機事件進行調查，希望釐清事故原因。

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