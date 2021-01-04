飛機墜美國民宅　一家五口因爭論「看哪部電影」步離客廳逃過死劫

即時國際
撰文：
最後更新日期：

美國密歇根州（Michigan）3日發生一宗小型飛機墜毀於民宅的事件，當下立刻引發大火，機上3人死亡，不過民宅內的5人當時正為了看哪部電影而發生爭執，沒有待在客廳因此躲過一劫。

該棟民宅位於密歇根州奧克蘭（Oakland）西南機場（Southwest Airport）北方，當時民宅內的一家5口正為了要看哪部電影發生爭執，大家邊吵邊走之下紛紛離開客廳，沒想到下一秒一架飛機就這樣撞進來，相當驚險。

如留在客廳凶多吉少！點擊放大瀏覽民宅損壞情況▼▼▼

+3
+3
+3

心有餘悸的媽媽表示，若當時她和丈夫以及3個小孩都留在原地，結果就不會逃過一劫了，不過他們所飼養的貓就沒這麼幸運，於事故中被撞死。附近住戶憶起墜機當下，表示「有點像低空嗡嗡作響，有點像在盤旋，然後你知道的，聽起來像爆炸聲」。

躲過事故的這一家人也表示，平時飛機總是從他們上方飛過，且距離相當近，因此他們也很擔心有一天會發生空難。當地居民也指出：「在這裏我最大的擔憂就是，一架飛機穿越我家，機場就在那邊，我知道會有這麼一天，會有飛機掉下來，不管是什麼原因。」

火勢撲滅後，警方在現場發現3具遺體，死者身分為機上的1名機師及另外2名乘客，而美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）也針對墜機事件進行調查，希望釐清事故原因。

【巴基斯坦空難】生還者「奇蹟座位」　同樣有驚人相似點
飛機窗下的「神秘按鈕」原來有這實用功能　按了沒反應因時機不對
飛機起飛後空姐為何堅持拉上走廊布簾？專家爆3大主因真相太現實
大媽嫌客機內太熱　打開太平門走上機翼乘涼　烏航：已列入黑名單
【Kobe Bryant空難】高比拜仁曾讚出事直升機像轎車般安全
俄羅斯新冠疫苗研發科學家離奇墜樓亡　身上有刺傷　死時僅穿內衣
台歲半男童墜大吊橋慘死　護網與橋面間有隙　母全程拖緊仍出事

延伸閱讀：

日神社因這理由籲勿投1日圓硬幣添香油 遭網友罵爆

陽台散步被「冰封」 寵物龜竟凍成一大塊冰

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。