【巴基斯坦空難】生還者「奇蹟座位」　同樣有驚人相似點

巴基斯坦國際航空（PIA）一架空中巴士客機5月22日墜毀，造成97人喪生的悲劇，不過在這宗災難中，有2名乘客幸運生還，而這兩人正巧都坐在飛機的前半部、靠走廊的位置上，也因次兩人在事發當下所坐的位置，更被媒體稱為「奇蹟座位」。

綜合外媒報道，巴國航空A320客機22日被目擊在真納國際機場（Jinnah International Airport）上盤旋後，墜落位於卡拉奇（Karachi）的住宅區，這意外導致班機上97人不幸喪命，唯2名倖存者分別為24歲的馬蘇德（Zafar Masud）跟祖貝爾（Mohammad Zubair），兩人在飛機失事後被發現，並送醫進行治療。

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報導中指出，馬蘇德是旁遮普銀行行長，失事當下他坐在飛機前部、靠近走廊的位置1C，而職業為工程師的祖貝爾則是同樣坐在靠近走道的位置10C，換言之兩人在這架擁有33排座位的飛機上，所待的位置皆位於機身前端，而且都是靠近走廊的位置；而這樣的巧合也讓大家紛紛稱，兩人所坐的位置為「奇蹟座位」。

祖貝爾在醫院回憶起事發當下，他說他聽到其他乘客得尖叫聲，因為大火將機艙吞沒了，他只聽到一個巨大的聲音，等到他再次回復意識的時候，到處都是火，他沒看到任何人但卻聽到不斷傳來的哭聲，每個人似乎都在找生存的方法，他解開安全帶，然後朝着有光線的地方走了出去，最後獲救。

馬蘇德在事故中雖然受傷骨折，但現在被認為是意識清醒、反應良好的，他說這架飛機曾經試圖降落一次並且短暫的降落在停機坪上，隨後又再次起飛，沒想到就發生了悲劇。根據當時飛行員與塔台的通話紀錄，這架飛機似乎是在要降落時，兩個引擎失去動力，導致墜落事件發生。

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