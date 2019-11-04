台歲半男童墜大吊橋慘死　護網與橋面間有隙　母全程拖緊仍出事

台灣南投縣仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區發生幼童墜橋身亡事故，檢警今天（4日）相驗確認死因，南投縣長林明溱表示，將請縣府主管單位與發文轄管單位，加強安全巡檢。

死亡的許姓男童父親說，當時有牽著小孩，從頭到尾手都沒放開，不是像部分媒體或網友說的，放任兒子自己走或攀爬圍網。

許父指出，事發時，他牽著大兒子走在前面，妻子牽小兒子走在後面，從頭到尾手都沒有放開，因為橋體搖晃，妻子的手才滑掉，剛好一屁股坐在安全護網和橋面間的洞上，就掉了下去，妻子伸手要拉也來不及，趴在洞口看孩子墜地。

發生是次慘劇的台灣南投奧萬大吊橋（點圖放大瀏覽）↓↓↓

許父表示，他確認孩子掉落點，打電話報警，依掉落位置，請其他親友下山協助，留下一個友人跟他確認是圍網，他們每個網都踢踢看，其他都很牢固，就只有那個洞（縫隙），請友人留在現場顧，確保他人安全後，他才下山找孩子。

許父說，部分媒體稱家長放任孩子攀爬奔跑，完全不實，造成他妻子很大傷害，還有網友質疑他們是為了詐領保險金，網民落井下石的言論，讓他們飽受二度傷害，難道要逼死他們，才會滿意罷手嗎？

南投縣府觀光處指出，吊橋安全護欄須達120公分高，才符合規定，材質分為以形鋼塑成的鋼性護欄，以及用鋼索結成菱形網的軟性護欄，奧萬大吊橋屬後者。網形護欄卻釀墜橋憾事，可能是護網下方與橋面固結點鬆開，才出現較大縫隙。

南投吊橋、步道眾多 林明溱要求加強安檢

南投縣多山，觀光處粗估縣內吊橋與步道等設施上看百座，林明溱說，若是僅針對有開放觀光做勘檢，安全不足，不少過去因交通或地方需求所興設的，應納入巡檢。

有的吊橋、景觀橋或高空步道屬地方公所、林務局、學校實驗林或中央等機關單位，因權責單位不一，南投縣府發文要求單位，落實加強安全巡檢，盡可能做到全縣吊橋總體檢。

南投吊橋、步道眾多，如上圖的草屯鎮雙十吊橋便發現鋼纜銹蝕，已計劃維修。（聯合新聞網授權使用）

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