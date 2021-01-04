特朗普要求喬治亞州務卿「找出」萬多票　美國法律專家稱或已違法

美國總統特朗普（Donald Trump）致電喬治亞州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）要求對方「找出」11,780張選票令他足以推翻美國大選結果。特朗普甚至暗示他不照辦可能被控，不過有美國法律教授及前聯邦檢察官稱，總統或已犯罪。

包括美國美聯社、《華盛頓郵報》、全國廣播公司（NBC）等媒體均已取得及報道對話錄音，稱特朗普向拉芬斯伯格施壓，叫他「找出11,780張選票」（find 11,780 votes）。他又試圖威嚇拉芬斯伯格說，指他知情不報（意思應是指他知喬州選舉有不當之處），他可能面臨刑事檢控。

包括《華盛頓郵報》在內美媒等1月3日報道，美國總統特朗普要求喬治亞州務卿拉芬斯伯格「找出11000多票」，讓他可推翻選舉結果。圖為拉芬斯伯格2020年12月14日出席在阿特蘭大舉行的記者會並發言。（AP）

特朗普在通話中指出，如他不在美國時間5日行動，會損害現任共和黨參議員珀杜（David Perdue）和萊夫勒（Kelly Loeffler）當選的機會。是次選舉的重要性在於，民主黨如能拿下這2席，將全面掌控參、眾兩院，利於候任總統拜登（Joe Biden）及民主黨推動其政策。

拉芬斯伯格看來並不順從：「嗯，總統先生，你面對的挑戰是，你手上的數據是錯的。」特朗普的數據是指喬治亞5,000票是由「已死的人」投下。不過拉芬斯伯格澄清說：「真實數字是2。二。（投票的人當中）有2人已死。」

總統或會被控告

英國《衛報》1月4日接獲美國里士滿大學（University of Richmond）法律教授托比亞斯（Carl Tobias）電郵稱，特朗普在拜登上任後會有法律危險（legal jeopardy），例如司法部或檢察官相信特朗普違反聯拜法例，或例如亞利桑那、喬治亞、密歇根或威斯康星州的地方檢察官相信特朗普違反州選舉法，聯邦或州檢察官會起訴他。

該報引述曾在美國紐約南區聯邦地區法院司法部辦公室供職的前聯邦檢察布羅米奇（Michael R Bromwich）寫下，除非錄音檔案有否定「犯罪故意」（criminal intent）的部分，特朗普說「我只想找出11,780張選票」，以及他對拉芬斯伯格及其律師做出威脅，已違反美國法典第52篇20511章。