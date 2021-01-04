愛立信CEO呼籲取消華為5G禁令　瑞典拒絕並說明原因

據瑞典媒體1月3日報道，瑞典外貿大臣哈爾貝里（Anna Hallberg）對於愛立信CEO鮑毅康（Brje Ekholm）取消對中國華為公司5G禁令的呼籲回應稱，關於華為的決定是在瑞典國防委員會的建議下做出的，短期內不會取消。

瑞典《每日新聞報》（Dagens Nyheter）2021年1月3日報道稱，瑞典決定把華為排除在5G供貨商名單之外是受中美衝突的影響，「不得不在中美之間選邊站」。

當天的報道用兩個版面回顧了該事件的背景。瑞典郵政與電信管理局（Swedish Post and Telecom Authority，PTS）2020年10月公布華為5G禁令，華為公司對該禁令提出上訴後，當地行政法院對該禁令頒佈臨時禁止令。但12月16日，斯德哥爾摩上訴法院裁決行政法院頒佈的臨時禁止令被停止，即華為5G禁令重新生效，但華為有權上訴瑞典PTS。有分析認為，瑞典針對華為的政策涉及多個部門，PTS受國防部影響巨大，而後者長期和美國關係密切。

《每日新聞報》1月1日報道了鮑毅康發給外貿大臣哈爾伯格的「施壓」短信，稱鮑毅康甚至間接地以「愛立信離開瑞典」相威脅。但據《每日新聞報》報道，鮑毅康向該報否認其以「愛立信將離開瑞典」相威脅。他強調：「我們的靈魂在瑞典，這裏是愛立信的基地。」

德國之聲稱，愛立信和芬蘭的諾基亞公司是華為在5G設備和基礎設施供應方面的主要競爭對手，但鮑毅康確實公開表示過對華為的支持，認為「競爭有利於公司發展」。然而，鮑毅康對華為的支持和愛立信在中國的生意不無關係。外界擔心，瑞典官方禁用華為的決定很有可能引發中方的報復，而中國市場對愛立信至關重要。據報道，愛立信在中國5G市場擁有約10%的份額，並且嚴重依賴中國的分包商。