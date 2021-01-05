特朗普夢醒時分　美國會聯席會議認證　將再聲明拜登當選美國總統

美國總統特朗普（Donald Trump）的盟友以及一些共和黨國會議員聲稱要在國會清點選舉人票時，挑戰總統當選人拜登（Joe Biden）在2020年11月總統選舉的勝選結果，顛覆美國民眾的意願。這使本來是「走個程序」的聯席會議變得重要。

美聯社1月4日稱，選舉人團2020年12月投票後，國會2021年1月6日將按憲法要求召開聯席會議，這是重申拜登勝選的最後一個程序。

關於這場聯席會議：

為何召開會議？

在聯邦法律項下，國會須在6日召開會議，打開各州提交的密封認證書，其中包含選舉人團投票紀錄。這些選舉人票放在用於這場合的、特別的桃花心木盒中，並送至國會內。參眾兩院的兩黨代表將大聲朗讀並正式點算選舉人團投票結果，會議自美東時間下午1時（香港時間7日凌晨2時）開始，身兼副總統與參議院議長之職的彭斯（Mike Pence）主持並宣布勝出大選的人。

憲法的要求？

憲法要求國會召開會議，計算選舉人票。如果出現平手，則由新任眾議院代表以「一州一票」方式投選決定，但自1800年代以來，這種情況從未發生。

拜登有306張選舉人票，而特朗普有232張，「平手」的情況料不會發生。

美國大選：圖為2020年12月15日，總統當選人拜登在亞特蘭大出席競選集會。（AP）

會議程序是？

主持會議的官員會打開各州提交的選舉人票計算結果認證書，再交給參眾兩院指定的計票人。計票人依字母順序朗讀各州認證書，從亞拉巴馬州（Alabama）到懷俄明州（Wyoming），最後主持會議的官員宣告總統及副總統當選人。

怎挑戰選舉結果？

需至少1名眾議員和1名參議員以書面聯名反對，才能對一個州的選舉人投票結果提出異議。若遇上這類要求，根據美國法律，國會認證程序將暫停，兩院議員分頭就是否反對各州結果展開最多2小時的辯論，然後再投票表決，反對議案要在兩院都獲得過半數支持，才能通過。兩院倘未取得共識，原本的選舉人票數不會變。

有何異議能成立？

答案是：不會。民主黨為多數派的眾議院，料將反對任何異議，而在共和黨為多數派的參議院中，也有很多共和黨人質疑或反對挑戰大選結果的做法，此外共和黨團領袖已承認拜登已當選總統。

美國大選：圖為2020年12月5日，總統特朗普在佐治亞州出席競選集會。（AP）

誰可能挑戰？

共和黨參議員霍利（Josh Hawley）2020年12月30日已經表示，打算在國會挑戰部分州份的選舉人票結果。

共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）1月2日稱他將與其他10位共和黨參議員一起投票反對認證結果，並要求任命一個委員會，對選舉結果展開為期10天的緊急審核，之後各州再召開特別的立法會議，屆時或許會修正他們的投票總數。

美國大選：圖為2020年12月14日，亞利桑那州選舉人團在為大選投票前宣誓。（Reuters）

彭斯的角色？

在很大程度上，彭斯的角色純屬儀式性，無權影響選舉結果。

之後的下一步？

除了訴諸法院，聯席會議是議員提出異議的最後正式機會。特朗普在大選後不認輸，在多個州發動法律戰，但沒有取得任何效果。共和黨聯邦參議員科寧（John Cornyn）1月較早時說：「大家終究得明白，儘管盡了最大努力，還是無法成功。」