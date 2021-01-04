美國大選｜10跨黨派參議員要求國會確認選舉結果

美國國會1月6日將點算並確認選舉人團投票結果，但11名參議員2日表態將阻止國會確認民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）當選。共和黨猶他州參議員羅姆尼（Mitt Romney）3日則聯同來自兩黨的9名參議員發表聯合聲明，要求國會確認選舉結果。

圖為美國參議院羅姆尼2020年7月30日出席美國參議院外交委員會聽證會，向國務卿蓬佩奧發問。（Reuters）

10名參議員3日發表聲明指，2020年大選已經結束，所有透過重新點算選票及上訴去挑戰選舉結果的方法已經耗盡，進一步試圖質疑大選合法性的做法違背美國民眾的意願，這只會削弱國民對選舉結果的信心。

他們續稱，「選民們已經表態，國會現在必須履行責任去認證選舉結果。在兩周之內，我們將開始與我們的同事和新政府合作，處理兩黨共同的解決方案，以應對我們國家面臨的巨大挑戰。現在是時候向前邁進。」

除羅姆尼之外，聯署支持國會認證選舉人團投票結果的參議員包括他的黨友柯林斯（Susan Collins）、卡西迪（Bill Cassidy）和穆爾科斯基（Lisa Murkowski），以及民主黨的曼欽（Joe Manchin）、沙欣（Jeanne Shaheen）、哈桑（Maggie Hassan）、德賓（Dick Durbin）及沃納（Mark Warner），而親民主黨的獨立參議員安格斯．金（Angus King）亦有份參與。

共和黨重量級參議員克魯茲（Ted Cruz）2日表示，他將與其他10名共和黨參議員一起投票反對認證結果，並要求任命一個委員會，對選舉結果展開為期10天的緊急審核。