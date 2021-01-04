美國新一屆國會宣誓就職　佩洛西第四次當選眾議院議長

美國第117屆國會1月3日開幕。在當天舉行的眾議院議長選舉中，來自加州的聯邦眾議員佩洛西（Nancy Pelosi）再次當選為眾議院議長。

圖為2021年1月3日，美國第117屆國會在華盛頓國會山開幕，在眾議院少數黨領袖麥卡錫將木槌交給眾議院議長佩洛西後，佩洛西手握小木槌。（AP）

據美國《國會山報》報道，在3日下午舉行的眾議院議長選舉中，佩洛西贏得了216票，超過了眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）的209票。

這是現年80歲的佩洛西第四次擔任眾議院議長，她也是過去25年裏，第三位以不到218票獲勝的議長。佩洛西此前已經表示，這將是她最後一次擔任眾議院議長。

民主黨在2020年11月的美國大選中失去了至少13個席位，以222席對211席佔據微弱多數，這是幾十年來眾議院優勢最小的多數票。美國聯邦眾議院共有435席，2席尚未決定。

圖為2021年1月3日，美國眾議院議長佩洛西在第117屆國會開幕日揮舞着小木槌。（AP）

5名民主黨人未投票給佩洛西，他們敦促在佩洛西管治眾議院18年後進行換屆。其中2人投給了沒有參加競選的民主黨議員，另外3人直接投了「在場」票。

佩洛西說，超過35萬美國人死於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，「我們在一個非常困難的時期開始新一屆國會」。她指出，當務之急是戰勝新冠病毒，「我們一定會打敗它」。

佩洛西又說：「現在是我們國家癒合創傷的時候。我們最緊迫的任務將繼續是戰勝新冠病毒。」

佩洛西保證，在國會2020年12月通過的最新8,920億美元援助計劃之後，還會提供更多的援助。