美國佐治亞州將選出參議院最後兩席　民主黨力爭搶奪控制權

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美國佐治亞州將選出聯邦參議院最後兩個議席，決定參議院控制權誰屬。候任總統拜登（Joe Biden）1月4日到佐治亞州拉票，形容1月5日選舉日將會是美國的新一天。總統特朗普（Donald Trump）同日也將到當地拉票。

由於大選日佐治亞州兩個參議院議席無候選人得票率過半，因此需要進入第二輪的決勝投票。兩位爭取連任的共和黨參議員萊夫勒（Kelly Loeffler）和珀杜（David Perdue）將分別面臨民主黨沃諾克（Raphael Warnock）和奧索夫（Jon Ossoff）的挑戰。

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拜登於亞特蘭大（Atlanta）出席集會，形容「明天可以是亞特蘭大、佐治亞州和美國的新一天」，並指單是佐治亞州一個州就能夠制定未來一代的進程。他指，自己需要參議院大多數來通過抗疫法案，並抨擊現任參議員萊夫勒和珀杜忠於特朗普而不是美國憲法。

副總統彭斯同日較早前到當地一間大教會出席集會。他指，佐治亞州的選舉是避免民主黨掌控華盛頓的最後一道防線，表示「我們將守住佐治亞州，我們將拯救美國」。至於特朗普則預計稍後到北佐治亞出席夜間集會。

圖為2021年1月4日，美國共和黨佐治亞州萊夫勒為競逐連任出席集會拉票。（美聯社）

共和黨目前於參議院取得50席，只需要再取下1席就能夠維持控制權。至於民主黨則需要連取2席，再靠候任副總統賀錦麗（Kamala Harris）以參議院議長的身份於平手的關鍵時刻投票，就能夠掌握參議院的控制權。

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