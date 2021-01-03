美國共和黨議員擬阻國會確認拜登當選　成功機會微

美國選舉人團2020年12月14日按大選普選結果投票選出下屆總統，民主黨人拜登（Joe Biden）勝出。國會在1月6日舉行聯席會議，認證選舉人團的投票結果。共和黨參議員霍利（Josh Hawley）及一些黨友已表明會反對認證部分州分的投票結果，惟他們成功的機會很微。

霍利2020年12月30日公布，大約12位支持總統特朗普（Donald Trump）的眾議員也表示會挑戰6個關鍵州份的選舉人投票結果。霍利指，他在提出反對時會強調一些州份、特別是賓夕法尼亞州（Pennsylvania）沒有遵守當地的選舉法律。

美國大選：圖為2020年12月14日，密歇根州選舉人團在當地議會聚集，準備為大選投票。（Reuters）

反對程序

若要挑戰選舉人票結果，須至少由1位眾議員及1位參議員共同提出。兩院議員會分頭就是否反對各州結果展開最多2小時的辯論、再投票表決，反對議案要在兩院都獲得過半數支持，才算通過。

成功機會微

共和黨人的挑戰行動不被看好。霍士新聞（Fox News）2020年12月31日指，民主黨在眾議院是多數派，加上大部分共和黨參議員預料不會支持他們去挑戰投票結果，他們極不可能得到足夠票數去拒絕認證任何州的結果。

兩黨角色互換

民主黨眾議員曾挑戰2000年、2004年及2016年大選的選舉人團投票結果。2005年初，時任民主黨參議員博克瑟（Barbara Boxer）及眾議員塔布（Stephanie Tubbs）反對認證2004年大選俄亥俄州（Ohio）的結果，反對議案未能在兩院通過。

霍士新聞引述霍利指，民主黨人反對認證2004年及2016年大選的選舉人投票結果，以引起民眾對選舉的公正的關注，他們此舉得到民主黨領袖及傳媒的讚揚。他稱民主黨人當年有權這樣做，現時共和黨人關注2020年大選的公正，也有權做同樣的事。

民主黨參議員德賓（Dick Durbin）回應霍利的決定稱：「這不會、也不應該被認真對待。美國人已在2020年11月3日作出決定，決定將被實踐，以及被美國參議院及眾議院保護。」但霍士新聞提及，他曾在2005年感謝博克瑟對投票結果提出反對，稱這讓議員再有機會在兩黨的基礎上，審視他們在上次選舉中很多州份面對的挑戰。