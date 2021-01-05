墨西哥表示願意向阿桑奇提供政治庇護

英國法院拒絕將「維基解密」網站（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）引渡到美國。墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）1月4日表示，墨西哥願意向阿桑奇提供政治庇護。

洛佩斯表示，英國法院拒絕美國政府引渡阿桑奇是「正義的勝利」。他指出，將要求外交部聯絡英國官員，提出向阿桑奇提供政治庇護和要求特赦阿桑奇，「阿桑奇是一名記者，他值得一個機會」，「我們會給他保障」。

圖為2021年1月4日，墨西哥英國駐墨西哥城大使館外面有示威者要求釋放「維基解密」創辦人阿桑奇。（路透社）

英國倫敦中央刑事法院拒絕美國政府引渡阿桑奇，理由是阿桑奇有心理健康問題。美國司法部一名發言人對判決表示「極度失望」，稱美方將繼續尋求引渡阿桑奇。

澳洲總理莫理森（Scott Morrison）表示，澳洲正在向阿桑奇提供領事援助。他也指，如果阿桑奇勝出官司，對方將可以自由回國。

阿桑奇2006年創建「維基解密」網站。2010年，網站公布大量美國政府有關阿富汗戰爭和伊拉克戰爭的秘密文件。美國以「維基解密」公布涉美秘密文件危及他人生命安全為由，要求引渡違反保釋條例於英國被判入獄的阿桑奇。