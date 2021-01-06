菲律賓空姐跨年Staycation陳屍酒店浴缸　12男涉姦殺　9人仍在逃

菲律賓航空旗下菲航快運（PAL Express）一名23歲空姐達塞拉（Christine Angelica Dacera）元旦中午被發現陳屍在馬尼拉都會區馬卡蒂市（Makati）城市花園大酒店（City Garden Grand Hotel）的旅館房間浴缸内。前一晚她與同事及一些不認識的人一起在該酒店開除夕派對。警方初步檢驗指死因為主動脈瘤破裂，但生前疑遭性侵，有12名男性涉嫌強姦及殺人被落案檢控，目前只有３人被捕。

23歲的達塞拉（Dacera）元旦中午被發現在酒店房間的浴缸中昏迷（圖取自instagram.com/xtinedacera）

23歲的達塞拉（Dacera）於2021年1月1日中午被發現在酒店房間的浴缸中昏迷，朋友和酒店員工曾替她做心肺復甦無效，送醫後宣佈不治。

馬尼拉《新海峽時報》5日引述該市警察局局長Depositar說，儘管最初從動脈瘤爆裂推斷達塞拉死與自然，但顯然有一些其他因素促成，達塞拉的生殖器有撕裂和精液，手臂和腿上也有瘀傷，挫傷和划痕。星期一（4日）向檢方提出強姦及殺人罪的臨時指控，針對多名在她死前一同入住該酒店兩個相鄰房間的人，Depositar補充說：「他們中只有三個是達塞拉的朋友。其他人對她來說是陌生人。」目前檢方仍在等待詳細屍檢結果和毒理學報告。

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三名被捕男子25-27歲，其中包括達塞拉的男同事。警方向媒體公佈了另外9名在逃者的名字，達塞拉死前參加跨年派對中的每個人都被包括在內。菲律賓眾議員艾瑞克．葉（Eric Yap）懸賞10萬披索（約港幣1萬6千元），呼籲民眾提供在逃嫌犯線索，協助警方破案。

馬尼拉《太陽星報》報道，菲律賓旅遊部（DOT）昨（5日）指四星級的城市花園大酒店其可能違反「ㄧ般社區隔離」(General Community Quarantine, GCQ)措施--馬尼拉以及其都會地區酒店不得提供休閒目的的住宿，勒令酒店管理層三天内解釋，爲何當天容許死者在内多人Staycation跨年派對。