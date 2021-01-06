美國大選｜國會聯席會議準備確認拜登勝選　特朗普將向支持者講話

美國國會1月6日將召開聯席會議，點算美國大選的選舉人票，即準備確認民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的勝選結果。現任總統特朗普（Donald Trump）一直強調大選出現舞弊，多次要求推翻結果，並呼籲民眾1月6日到首都華盛頓示威，他1月5日表示，他會在6日向支持者發表講話。

特朗普在Twitter上稱，他1月6日北美東部時間早上11時（香港時間7日午夜12時）會於橢圓形草坪的「拯救美國集會」上講話。他又呼籲支持者提早到達，「早上7時就會開門，會有大群人！」

I will be speaking at the SAVE AMERICA RALLY tomorrow on the Ellipse at 11AM Eastern. Arrive early — doors open at 7AM Eastern. BIG CROWDS! pic.twitter.com/k4blXESc0c — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2021

《紐約時報》5日報道，首都華盛頓地方當局提醒居民避開可能會煽動暴力的人士，並預料該些人會於6日在市中心聚集、以放大特朗普有關大選舞弊的錯誤陳述，當地警方收到消息指，部分民眾打算帶武器出席示威。