特朗普施壓彭斯推翻大選結果遭拒　彭斯：我無權阻止國會認證

美國總統特朗普（Donald Trump）公開施壓副總統彭斯（Mike Pence），要求其推翻大選結果。據知情人士披露，彭斯1月5日當面拒絕了特朗普，稱「我無權阻止國會認證」。

據美國《紐約時報》報道，知情人士稱，彭斯1月5日對特朗普表示，他沒有權力阻止國會對候任總統拜登（Joe Biden）在總統選舉中的勝利進行認證。

彭斯是在與特朗普的每周午餐會上發表這番言論。就在幾小時前，特朗普進一步加大對彭斯的壓力，要求他在國會1月6日召開聯席會議認證拜登勝選時加以阻止。

特朗普1月5日上午在Twitter發文稱，「副總統有權拒絕通過欺詐手段被選中的選舉人」。

《紐約時報》指出，彭斯沒有單方面改變各州提交給國會的選舉結果的權力。

要推翻選舉結果，參眾兩院必須一致同意。由於眾議院由民主黨控制，任何州的選舉結果被否決的可能性都不存在。

圖為2021年1月4日，在美國佐治亞州聯邦參議員決選前夕，美國總統特朗普前往佐治亞州進行助選。（Reuters）

此外，許多參議院共和黨人似乎可能會加入所有民主黨人的行列，拒絕對選舉結果提出挑戰。

美國《國會山報》稱，雖然彭斯主持國會對拜登勝選的認證過程，但這在很大程度上是一個儀式性的角色，並不包括推翻各州選舉結果的權力。

不過，在認證過程中，預計至少有13名共和黨參議員和100多名眾議院共和黨人會反對選舉結果，將引發數小時的辯論和正式投票。

預計參眾兩院將就對至少三個州選舉結果的反對意見展開辯論，這三個州分別是亞利桑那州、佐治亞州和賓夕法尼亞州，拜登在這三個州都獲得了選舉人票。

在考慮了所有州的選舉結果之後，作為副總統兼參議院議長的彭斯將宣讀每位候選人的選舉人票，正式宣吿拜登的勝利。