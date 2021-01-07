美國大選｜民主黨重奪參議院控制權　將如何影響拜登施政？

美國佐治亞州（Georgia）1月5日舉行選舉，決定聯邦參議院最後關鍵兩席誰屬，當地傳媒6日都推算民主黨全數奪得兩席。這意味民主黨重奪參議院控制權，有利候任總統拜登（Joe Biden）未來施政。 民主黨控制參議院有助確認拜登提名的內閣官員、聯邦法官等人選，且由於民主黨本身已控制眾議院，令拜登可全面執政，有助推行改革，但並不代表拜登政府可完全不理共和黨就通過所有法案，皆因參議院還有「60票法則」。

在2020年大選中，共和黨在參議院中取得50個議席，民主黨則佔48席。民主黨若全取佐治亞州參議院選舉的最後2個議席，即參議院2黨所佔的席位數目會相同，此情況過去在美國史上只曾出現3次。

美國大選：圖為1月5日，佐治亞州選舉職員正處理選票。（Reuters）

民主黨可助拜登改革

雖然兩黨在參議院議席數目一樣，但若民主黨加上副總統賀錦麗（Kamala Harris）以參議院議長身份投下的一票，足以讓他們以51票成為參議院多數黨，由於民主黨在眾議院已是多數，此意味兩院控制權都歸民主黨所有。

《華盛頓郵報》報道，民主黨奪參議院控制權的話，他們就可確認拜登提名的內閣人選、聯邦法官人選、如最高法院有大法官席位空缺，他們也可確認拜登的選擇。民主黨又可用名為「協調」（reconciliation）的機制來通過部分立法，即與預算或開支有關的法案，議員即使反對也不能使用拉布（filibuster）戰術。

美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）副總裁韋斯特（Darrell West）便指，很多共和黨人傾向反對拜登提名的人選，也反對他的一些倡議，例如是花費巨大的開支法案，若然共和黨控制參議院的話，拜登便很難推行，但民主黨勝出的話，便會有手段去確認那些人選提名，還有批准那些立法。

美國大選：圖為1月4日，總統當選人拜登在佐治亞州出席競選集會。（Reuters）

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「60票法則」

「協調」機制有其限制，它限定於部分立法，即要與預算、開支等有關。在其他法案中，議員有權在辯論時拉布，發言時間無上限，若然參議院要「剪布」的話，法案要取得60票支持才可通過終止辯論，此意味在一些具爭議的立法上，拜登政府還需爭取共和黨支持。

理論上，參議院可改變定下60票門檻的規則，美國總統特朗普（Donald Trump）過去也曾要求降低門檻，但看似不太可能成功。民主黨西維珍尼亞州（West Virginia）參議員曼欽三世（Joe Manchin III）已表示，他不會支持修改規則。

↓ 特朗普曾要求降低60票門檻 ↓