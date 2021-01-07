維基解密創辦人阿桑奇申請保釋　遭英國法庭保釋駁回

維基解密（Wikileaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）向英國法庭保釋申請，但在1月6日駁回，做出這一決定的正是此前拒絕美國引渡決定的倫敦西敏寺裁判法院（Westminster Magistrates' Court）法官巴萊瑟（Vanessa Baraitser）解釋：「爲求公平，必須容許美國挑戰我之前的決定，假如阿桑奇先生在此程序期間逃逸，美方將失去這一機會。」

儘管法律團隊表示他已經沒有潛逃風險，巴萊瑟拒絕阿桑奇保釋申請，稱他仍有動機逃跑，應繼續羈押。阿桑奇的伴侶Stella Moris對裁決表示非常失望。

阿桑奇的伴侶Stella Moris在法院外對裁決表示非常失望。（路透社）

巴萊瑟在4日以人道理由拒絕美國引渡阿桑奇回國受審的申請，理由是阿桑奇的精神狀態恐怕會在回到美國後惡化，有自殺風險。

維基解密10年前發佈數十萬份政治敏感機密文件後，創辦人阿桑奇一直受美國通緝。2010年又被控在瑞典涉嫌強姦，阿桑奇認爲是政治檢控，他從2012年起在申請政治庇護後一直藏在厄瓜多爾駐倫敦大使館，長達7年。

2019年4月，厄瓜多爾政府停止向阿桑奇提供庇護，英國警察隨即因違反保釋條例將他逮捕，並關押在高警戒級別的倫敦貝爾馬什監獄。2019年11月，瑞典方面放棄對強姦指控的相關調查。美國司法部指控阿桑奇犯有17項間諜罪和1項非法入侵電腦系統罪，並向英國申請引渡。