港版國安法｜蓬佩奧：美國考慮推制裁措施　限制駐美香港經貿辦

香港逾50名泛民人士1月6日早上因涉嫌違反國安法遭警方上門拘捕，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）同日形容事件屬暴行，又稱美國考慮制裁涉事者，包括考慮以限制駐美國的香港經濟貿易辦事處回應。

蓬佩奧表示，拘捕事件再提醒眾人有關中共對人民及法治的蔑視，被捕者行駛民主權利卻遭控以虛無的罪名，他稱被捕者應該立即獲無條件釋放。他稱，香港承受共產黨壓制的時候，美方不會袖手旁觀，美國會考慮推出制裁及其他限制措施，探索限制駐美國的香港經濟貿易辦事處，以及對破壞香港民主進程的官員施加額外且即時的行動。

據香港政府網站資料，目前港府設有駐紐約、駐三藩市、駐華盛頓的經濟貿易辦事處。

▼逾50名民主派初選參選人被捕▼

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對有美國公民被捕感震驚

蓬佩奧又提到，他對事件中有一名美國公民遭拘捕的消息感震驚，他稱「讓我說清楚，美國不會容忍對美國公民的任意拘留或騷擾。」多間本港媒體之前報道，警方拘捕逾50名民主派人士中，包括「民主動力」司庫關尚義（John Clancey），他為居港美籍律師，「民主動力」有份協助籌辦去年的民主派初選。

這次風波始於香港逾50名民主派人士1月6日早上先後被警方上門拘捕，被指參與或舉辦2020年民主派初選，涉嫌違反《港區國安法》中的「顛覆國家政權」罪。初選52名候選人除已在囚或已流亡海外者，6日全部被捕，包括初選發起人戴耀廷。

中國外交部發言人華春瑩則對此表示，支持香港警方依法履職。