美國示威者衝擊國會　默克爾：對特朗普不承認敗選感遺憾

美國國會2021年1月6日召開聯席會議，確認民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）勝選結果，期間有大批美國總統特朗普（Donald Trump）的支持者衝擊國會，混亂期間有4人死亡、52人被捕。多國領袖對事件表示震驚，德國總理默克爾（Angela Merkel）稱，民主的基本原則是選舉後有贏家與輸家，她對特朗普不承認敗選感到非常遺憾。

默克爾表示「我們全都看到那些國會遭衝擊、令人不安的影像，我對此感到憤怒也哀傷」，她稱，民主的基本原則是選舉後有贏家與輸家，雙方都應該得體且盡責地做好自己的角色，以保持民主是贏家，她稱「我對特朗普在11月以及昨天再次不承認敗選感到非常遺憾。」

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英內政大臣：特朗普言論導致事件

英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）則表示，特朗普的言論直接導致示威者衝擊國會事件，「他的言論直接引致暴力」，她又稱「基本上他昨天的多番言論，都在為暴力火上加油，你知道，他沒有做任何事去把局勢降級。」

北約：選舉結果須得到尊重

世界許多國家領袖早前也紛紛表態，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）發推文稱，華盛頓特區發生令人震驚的一幕，這次民主選舉的結果必須得到尊重。

英國首相約翰遜表示，美國於世界各地主張民主，現在至關重要的是實現和平有序的權力交接。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，「我們相信民主」，指對美國民主的力量有信心，「華盛頓所發生的事情不代表美國」，並強調兩國的友誼，表明法國會支持美國。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）則稱，加拿大政府密切關注事態，一分鐘不落。他認為，美國民主體制穩健，期望所有事將於短時間內恢復正常。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）稱，「美國國會發生了非常悲慘的一幕。我們譴責這些暴力行為，並期待着在美國優良的民主傳統之下，能和平將權力移交給新當選的政府。」