國會暴亂是美國之恥　特朗普應為此付出代價

當地時間1月6日原本是美國國會參眾兩院舉行聯席會議，認證拜登（Joe Biden）為當選總統的日子。衝入人們視線的卻是進軍華盛頓、佔領國會，使得華盛頓進入宵禁。 大批的特朗普（Donald Trump）支持者先是包圍國會，繼而衝破警戒線闖入國會。屋頂上、窗台上、台階上、走廊裏，到處都是示威者。有人與全副武裝的警察扭打起來；有人闖入眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）辦公室，坐在佩洛西的椅子上；也有人坐在參議院會議廳的核心位置揮舞拳頭。議員們被通知戴上防毒面具緊急避難，事態已經造成了至少4人死亡，多人送醫。

雖然特朗普發布視頻反對暴力，呼籲抗議者和平返家。但不可否認，這場亂劇的始作俑者就是特朗普。美國大選至今，接二連三的法律挑戰都宣吿失敗後，特朗普仍然不承認敗選。



2020年12月24日，一大批特朗普的支持者走上紐約街頭進行「百萬大遊行」，特朗普乘坐飛機從遊行隊伍上空飛過三次推波助瀾。特朗普2020年12月末多次發推文，號召支持者們行動起來參加集會：「不能讓歷史上最大的騙局成功。」「永不放棄，我們1月6日華盛頓見，那裏將非常瘋狂！」從1月5日開始特朗普的示威者雲集華盛頓舉行集會活動。

國會暴亂現場，已造成4人死亡：

+ 17 + 17 + 17

1月6日在美國國會舉行兩院聯席會議審議和認證各州選舉人團票的同時，特朗普參加了在華盛頓舉行的支持者集會，繼續指責本次大選被「盜竊」，充滿欺詐和舞弊。特朗普演講結束後，近千名抗議者趕往國會山聲援共和黨辯論。隨後就發生了佔領國會、暴力示威的一幕。

作為大選的最後一步，國會宣布選舉結果只是儀式。佔領國會的行動不會改變美國大選的結果。特朗普非常清楚這一點。明知無法改變結果仍然要煽動支持者採取行動。這不只是一個失敗者毫無風骨的舉動，更盡顯一個政客置國家利益於不顧的自私自利。



2020年美國大選的投票率創下歷史新高，拜登贏得8,100多萬張普選票的同時特朗普也獲得7,400多萬張普選票。號召支持者進軍華盛頓等一系列操作，皆為進一步迎合7,400萬支持者。特朗普多次公開表示「我們4年後見」，謀求2024年再選總統的意圖非常明顯。特朗普註定要離開白宮，他也會是未來四年最大的「在野黨」。

特朗普向支持者發表講話：

+ 4 + 4 + 4

最後時刻，特朗普要確保的是7,400多萬張普選票是投給特朗普而非共和黨的。1月6日面向支持者演講時他已經在和共和黨做切割。



他把矛頭指向過去4年一直支持他的許多共和黨人，並點名參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）等議員忘恩負義，「我幫助了許多共和黨人贏得選舉，我幫助米奇（麥康奈爾）贏了選舉，我幫助了他們中的24個。」



特朗普還說，現在當他面臨這樣處境的時候他們全都退縮了， 「軟弱的共和黨人，就是這樣，我確實相信他們是。我想我會用軟弱的共和黨人這個詞。」

按照美國法律規定，特朗普非常清楚彭斯沒有權力更改選舉結果。但是過去數日他多次公開希望彭斯拿出勇氣，否決各州送交國會聯席會議的選舉人團票，將他們退回各州重新認證，「我希望邁克能做正確的事情……因為如果他做了正確的事情，我們就在大選中獲勝了……邁克擁有這樣做的絕對權力。」



特朗普營造瞭如果彭斯沒有否決結果就對不起支持者的印象，將彭斯推向了對立面。



最後時刻，特朗普並非鋌而走險，並非病急亂投醫，更非真的指望支持者佔領國會可以「勤王」改變局面。他完全不顧法律規範，道德底線，國家尊嚴，是為一己之利擾亂國家政治程序，將有可能瓜分自己政治影響力的共和黨人一一推出支持者的視野。特朗普真正的盤算在此。



現任總統拒不承認敗選，絕不只是個人問題，這關乎日益撕裂的美國能否重建社會共識，關乎國家利益。特朗普應該為煽動支持者破會國會政治議程，製造如此難堪的鬧劇，付出代價。美國不應該再縱容政客靠顛倒黑白來獲得鮮花和掌聲。