美國國會暴亂 | 拜登：特朗普煽動恐怖活動　批警方執法雙重標準

美國國會1月6日被總統特朗普（Donald Trump）支持者闖入，釀成4人喪生。即將成為新一任總統的拜登（Joe Biden）7日批評，特朗普執政四年間，美國的民主制度受到破壞。

拜登在特拉華州（Delaware）發表講話，指當日闖入國會的人士不是示威者，形容他們是「暴徒、本土恐怖份子」，而且他們的行為並非表達異見或示威，是一片混亂。

他認為，特朗普在過去四年損害美國民主、憲法及法治，全面破壞當地的民主制度。在6日的事件就是這些冷酷攻擊的極致。

拜登和候任副總統賀錦麗（Kamala Harris）亦將矛頭指向警方，稱大家目睹兩套執法標準，批評警方對闖入國會的人士採取比較寬鬆的手段，但對去年夏天的和平示威者以催淚氣體對待。

拜登形容，如果6日示威人士是「黑人的命都是命」（Black Lives Matters）支持者，他們的待遇可能有天壤之別，因此認為警方的處理方式難以接受，而且他亦希望美國民眾透過這兩件事看清改革警隊制度的必要。

加蘭獲拜登提名為候任司法部長。（AP）

拜登在同一場合宣布，資深法官加蘭（Merrick Garland）為候任司法部長，拜登強調對方不是為自己工作，而是忠於憲法和法律。加蘭承諾上任後致力修補司法制度的公信力。

除了加蘭，拜登新內閣官員人選亦逐漸明朗化，包括羅德島州州長雷蒙多（Gina Raimondo）出任商務部長；消息人士指波士頓市長沃爾什（Marty Walsh）可能成為勞工部長。

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