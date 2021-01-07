美國國會暴亂｜交通部長趙小蘭正式辭職　成內閣「第一人」

美國總統特朗普（Donald Trump）支持者1月6日衝擊國會引發巨大風波，特朗普政府傳出跳船潮。美國交通部長趙小蘭在7日宣布下台，消息人士亦指，副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）已在1月6日下午辭職，其他白宮官員亦正考慮「跳船」。

本身是參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）妻子的趙小蘭表示，事件令自己深感困惑，她無法抽身而出，因此決定在11日正式離開白宮。

圖為2021年1月3日，參議院多數黨領袖麥康奈爾等待宣誓就職新一屆參議員，妻子趙小蘭陪同。（美聯社）

彭博社1月7日報道引述熟知情況的人士指，副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）為示威者襲擊國會以及特朗普對示威者的煽動感到沮喪，其上司國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）亦考慮離開，不過在盟友說服後留下來。報道指，考慮辭職的還有白宮副幕僚長利德爾（Chris Liddell）。

全國廣播公司7日報道，熟知情況的人士指出，除了第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的幕僚長格里沙姆（Stephanie Grisham）及白宮副新聞秘書馬修斯（Sarah Matthews）辭職外，白宮社交秘書尼切塔（Rickie Niceta）亦已加入行列，另外，特朗普政府更多資深成員正考慮遞交辭職信，包括奧布萊恩。

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